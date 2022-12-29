Новая поликлиника в Струнино примет первых пациентов в 2023 году

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Готовность поликлиники в Струнино составляет уже 99 процентов, первых пациентов учреждение здравоохранения примет в следующем году.

В эти дни в здании, возведённом по быстрой монолитной технологии, заканчиваются отделочные работы. Закупается необходимое оборудование. Общая стоимость строительства объекта вместе с оборудованием превысила 400 миллионов рублей.

«Ещё летом здесь был котлован. Строители оперативно возвели корпус. Сейчас завершается внутренняя отделка, и буквально в январе всё будет готово к расстановке оборудования. Надеюсь, уже скоро врачи начнут вести здесь приём. Потом поликлиника будет обрастать дополнительным оборудованием, но для начала работы вполне достаточно того комплекта, который уже есть. Строители справились, поликлиника получилась такая нарядная, и, надеюсь, пациентов здесь будет встречать комфорт и доброе отношение», – отметил Александр Авдеев.