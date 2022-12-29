Во Владимире открыли первую творческую лабораторию

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Лаборатория детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай» – это площадка по приобщению к чтению на материале истории русской письменности, народной и авторской сказки с использованием интерактивных элементов. Она разместилась в корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи на улице Мира, 51

Здесь можно проводить мастер-классы, семейные познавательные экскурсии и большие образовательные программы. В такой программе, рассчитанной на 1,5 года уже участвуют ученики кадетских классов владимирской школы №21. Особая привлекательность проекта в том, что почти всё, о чем детям рассказывают, они могут потрогать руками.

- Такие центры со временем обязательно появятся в каждой районной библиотеке. Пока в России открыты только три таких лаборатории, одна из них – во Владимире. Это бонус нам за креативность и лидерство во внедрении новаторских форматов библиотечного дела, – отметил вице-губернатор Владимир Куимов.

- Основной акцент будет сделан на такие бренды нашего края, как сунгирская лошадка, гороховецкая плотницкая игрушка, муромский калач, былинный герой Илья Муромец, – сообщила директор областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова.