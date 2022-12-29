В Александровском районе открыли новый кинозал

фото департамента культуры

В ДК «Юность» поселка Балакирево состоялось торжественное открытие современного кинозала на 48 посадочных мест. Зал небольшой, но очень уютный и теплый.

Кинозал оснащен цифровым кинопроектором с возможностью демонстрации фильмов в форматах 2D и 3D, с совершенной системой звуковоспроизведения, комфортабельным для восприятия глаз экраном, удобными креслами и современным кассовым центром. Все это оборудование было приобретено за счет средств федерального агентства «Фонд кино» в рамках конкурса на государственную поддержку в создании современных кинозалов в городах и поселках нашей страны.

Теперь жители поселка имеют возможность смотреть кино новинки, не выезжая в город Александров, что очень удобно для всех.