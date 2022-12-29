Во Владимирской области аспирант университета призывал к насилию в отношении госдеятелей

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Региональное УФСБ выявило и пресекло противоправную деятельность аспиранта одного из высших учебных заведений Владимирской области, причастного к публичным призывам к террористической деятельности.

По версии следствия, в сентябре 2022 года аспирант для побуждения к террористической деятельности, разместил в общественных местах листовки, содержащие призыв к совершению насильственных действий в отношении государственных деятелей России.

Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. Получены доказательства, изобличающие противоправную деятельность обвиняемого. Он задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.