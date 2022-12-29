В Коврове местный житель изготовил 1168 бутылок контрафактного алкоголя

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Ковровского района утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере.

В преступлении обвиняется местный житель. По версии следствия, он сам изготовил оборудование для приготовления спиртного, в котором смешивал спирт, воду и пищевые добавки. В начале февраля нынешнего года он произвел 1168 бутылок самодельного алкоголя, причем напиток он разливал в заранее заготовленную тару. Обклеенную этикетками, похожими на реальных производителей.

Все это он хранил в двух гаражах до тех пор, пока к нему не явились оперативники. Эксперты оценили стоимость изъятого у ковровчанина алкоголя в 380 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд. Если вину мужчины будет доказана, ему может грозить до 3 лет лишения свободы.