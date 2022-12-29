Во Владимире произошел пожар в жилом доме на улице Пушкарской

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.03 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре в одноэтажном доме на две квартиры на улице Пушкарская, 14 «а».

На место выехали 17 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда из окон дома шел густой черный дым. Два звена газодымозащитников прошли внутрь и ликвидировали возгорание, не дав огню разойтись по всему дому.

В результате общая выгоревшая площадь составила 30 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

В доме сгорела часть вещей и отделки одной из квартир. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.