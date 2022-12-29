Во Владимирской области 29 декабря подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 декабря лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 - во Владимире, по 3 случая в Муромском, Ковровском, Гусь-Хрустальном районах, 2 - в Александровском районе, по 1 заболевшему - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178559 случаев заболевания (49580 сл. в г. Владимире, 19283 сл. в Муромском, 21106 сл. в Ковровском, 6351 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10948 сл. в Александровском, 7226 сл. в Юрьев-Польском, 15863 сл. в Гусь-Хрустальном, 1737 сл. в Судогодском, 3577 сл. в Собинском, 1965 сл. в г. Радужный, 5819 сл. в Киржачском, 4080 сл. в Камешковском, 3290 сл. в Гороховецком, 4557 сл. в Меленковском, 6036 сл. в Вязниковском, 6208 сл. в Суздальском, 2315 сл. в Селивановском).