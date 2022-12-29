Во Владимире введен в эксплуатацию жилой комплекс «Вишня-парк»

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в связи с тем, что завершение строительства дома №24 по улице Мира, более известного, как ЖК «Вишня-парк», неоднократно переносилось, объект был поставлен надзорным ведомством на контроль.

Строило его ООО СК «Транш», в отношении которого неоднократно проводились проверки, руководству застройщика было внесено шесть представлений.

Также на него возбуждали дела об административном правонарушении за нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации. Дело в том, что дом возводился с участием денег 175 дольщиков, которые не могли получить ключи от квартир в течение шести лет.

Прокуратура потребовала ускорить строительство и исправить все выявленные контролирующими органами недочеты. Как уточнили в областной прокуратуре, 28 декабря управление архитектуры и градостроительства горадминистрации Владимира выдало застройщику разрешение на ввод дома в эксплуатацию.