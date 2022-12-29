фото с сайта городской администрации

С 28 декабря первым заместителем мэра Владимира стал Денис Егоров. Он будет контролировать работу: управления муниципальной службы; управления информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства; архивного отдела; управления по связям с общественностью и СМИ; управления по взаимодействию с институтами гражданского общества. Кроме того, он возглавит координационные и совещательные органы в мэрии.

Раньше Денис Егоров занимал пост исполкома «Единой России». Он перешел на должность вице-мэра вместо Александра Максимова, который ушел работать в "белый дом".