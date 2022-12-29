Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 декабря 2022 6:13

Первым заместителем мэра Владимира стал Денис Егоров

Он вступил в должность с 28 декабря
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

С 28 декабря первым заместителем мэра Владимира стал Денис Егоров. Он будет контролировать работу: управления муниципальной службы; управления информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства; архивного отдела; управления по связям с общественностью и СМИ; управления по взаимодействию с институтами гражданского общества. Кроме того, он возглавит координационные и совещательные органы в мэрии.

Раньше Денис Егоров занимал пост исполкома «Единой России». Он перешел на должность вице-мэра вместо Александра Максимова, который ушел работать в "белый дом".