Вандалы повредили фонари на улице Георгиевской во Владимире

Улица Георгиевская. Фото с сайта городской администрации

В середине прошлой недели компания молодых вандалов повредила несколько осветительных фонарей, установленных на ограждении ул. Георгиевской. Ущерб составил более 4 тысяч рублей, сообщают в городской администрации.

Происшествие было зафиксировано с помощью системы видеонаблюдения. Собранный материал и заявление отправлено в полицию. Оперативно была установлена личность одного из хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Те же деяния, совершенные группой лиц наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.