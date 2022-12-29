Во Владимире открылась первая модельная библиотека

фото с сайта городской администрации

Первая модельная библиотека во Владимире открылась на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки (проспект Ленина, 12).

Капитальный ремонт и создание модельной библиотеки проводились с августа по ноябрь 2022 года на условиях софинансирования из бюджета области и города Владимира. В общей сложности на капитальный ремонт и создание модельной библиотеки было направлено свыше 17 миллионов рублей.

Библиотека разделена на несколько площадок. Входную группу украшает роспись стен со стилизованной под сказки Пушкина информационной зоной. Тут же - интерактивная книга, подключенная к интернету, откуда можно зайти на сайт библиотеки, найти нужную книгу в электронном каталоге, узнать, какие мероприятия будут проходить в библиотеке в ближайшее время. Увеличен читальный зал. В нем появилась площадь не только для лекций, кинопоказов, концертов, но и зона коворкинга.

На детском абонементе обновился интерьер, и юным читателям теперь удобнее не только выбирать книги, но и заниматься саморазвитием. Появился интерактивный комплекс «Играй и развивайся» с программами по подготовке к чтению, по ОБЖ, профориентации и английскому языку.

Установлено RFID-оборудование, и совсем скоро посетители библиотеки получат электронные читательские билеты, а книги будут выдаваться уже без записи в бумажные формуляры.