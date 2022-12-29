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НовостиПолитика29 декабря 2022 5:52

Курировать сферу ЖКХ во Владимире будет Глеб Серегин

Он сменил Евгения Михайлова, который успел поработать всего два месяца
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта АВО

фото с сайта АВО

В городской администрации вновь кадровые перестановки. 29 декабря приступает к работе заместителем главы администрации города Владимира по вопросам ЖКХ Глеб Серегин. Ранее он возглавлял департамент ЖКХ, а также работал во «Владимиртеплогазе», профильных федеральных структурах.

- Важно, что он не только опытный управленец, но и практик. И владимирцы тоже знают и уважают его профессиональные качества, - отмечает в соцсетях мэр города Дмитрий Наумов. - Евгений Михайлов возвращается на прежнее место работы - директором МКУ «Благоустройство». Он курировал ЖКХ в должности вице-мэра с октября, вместе с городом пережил декабрьские форс-мажорные снегопады, работал по-честному. Рассчитываю, что под его руководством наше МКУ «Благоустройство» будет в надёжных руках.