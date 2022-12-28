Во Владимире ликвидирован пожар в многоквартирном доме на улице Ново-Ямская

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.45 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в трехэтажном доме по адресу: улица Ново-Ямская, 31 «а».

На место выехали подразделения МЧС в составе 16 сотрудников на четырех машинах. Как выяснилось, пожар произошел в квартире на втором этаже, выгорела часть внутренней отделки и постельные принадлежности на общей площади 10 квадратных метров. Огню не дали распространиться по всей квартире и быстро его ликвидировали.

Из дома эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей, еще одного человека спасли при помощи спасательного устройства. По данным МЧС, пострадавших на пожаре нет.

Дознаватели приступили к установлению причин возгорания.