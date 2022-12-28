В Меленковском районе прокуроры обнаружили нарушения на ферме

. Фото: Мария АНАНОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что в ООО «Меленки», имеющем поголовье крупного рогатого скота в 400 голов, не имелось ограждения.

В связи с этим на территорию предприятия могли пройти посторонние, въехать чужой транспорт, а также могли попасть дикие животные и занести инфекции.

Кроме того, на въездах на территорию отсутствовали дезинфекционные барьеры.

Прокуратура обратилась в Меленковский районный суд с иском, потребовав обязать предприятие навести порядок. Суд требования удовлетворил, после чего все нарушения были устранены.