Во Владимире в новогоднюю ночь вводятся шесть автобусных маршрутов

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает администрация города Владимира, власти определили количество и схемы маршрутов общественного транспорта, которые будут работать в новогоднюю ночь. В общей сложности организуют шесть автобусных маршрутов. Для них разработали такие схемы:

- Юго-Западная - улица Верхняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - улица Гагарина - улица Батурина - улица Мира - ВХЗ - улица Егорова - улица Комиссарова - улица Безыменского - улица Куйбышева (автобус, интервал 10 минут);

- улица Балакирева - проспект Строителей - улица Горького - улица Гагарина - Золотые ворота - площадь Победы - проспект Ленина (троллейбус, интервал 10 минут);

- улица Балакирева - улица Красноармейская - проспект Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал 15 минут);

- Загородный парк - Ерофеевский спуск (автобус, интервал 20 минут);

- Энергетик - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 минут);

- Пиганово - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 минут).

Автобусы начнут работать с 00.30 и продолжат курсировать до 04.30.