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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:35

С нового года изменится расписание одного поезда «Владимир-Ковров»

Изменение затронет часть маршрута
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Фото: АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 1 января 2023 года произойдет частичное изменение расписание утреннего электропоезда №6406 сообщением «Владимир — Ковров-1».

Так, из Владимира состав отправится согласно действующего расписания в 08.23, и до станции Федулово будет ехать, как и всегда. Затем в Федулово электричка будет стоять с 09.22 до 09.38, после чего прибудет на остановочную платформу «253 километр» в 09.43, а в 09.44 отправится дальше.

На станцию Ковров-1 электропоезд прибудет в 09.50, или на четыре минуты позже нынешнего расписания.

Пассажирам стоит учесть это изменение при планировании своих поездок.