В Вязниках у местной жительницы подруга украла золотую цепочку

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ноябре нынешнего года в полицию Вязниковского района обратилась 48-летняя жительница районного центра, которая рассказала об исчезновении принадлежащей ей золотой цепочки стоимостью 20 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что накануне у нее в гостях была компания друзей. Вместе они пили алкоголь, и в какой-то момент хозяйка уснула. Проснувшись, она не обнаружила приятелей, но вскоре заметила, что цепочки на шее нет.

Оперативники вычислили подозреваемую, которой оказалась 33-летняя подруга женщины. После задержания она призналась, что после того, как хозяйка уснула, она сняла с ее шеи цепочку и впоследствии продала ее, а полученные деньги успела потратить.

На днях расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», было завершено. В скором времени его начнет рассматривать Вязниковский городской суд.