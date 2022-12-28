В микрорайоне Юрьевец капитально отремонтировали подземный переход

фото ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Закончен капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в микрорайоне Юрьевец. Работы заняли четыре месяца. Специалисты обустроили сплошную гидроизоляцию на внешних стенах тоннеля, восстановили систему водоотведения и отремонтировали водосборные колодцы. Внутри перехода они сняли старую отделку, выровняли и заштукатурили стены, которые потом облицевали светлым керамгранитом.

Полностью переустроены лестничные марши. Ступеньки и пандусы стали более удобными, установлены перила из нержавеющей стали. Пол на лестницах, в тоннеле и на входе в переход выполнен из противоскользящей ребристой тротуарной плитки.

Изменился внешний вид входных групп. Невзрачные бетонные поверхности отделаны специальной плиткой. Вместо односкатной крыши установлен современный навес, в основе которого металлический каркас. От ветра и осадков пешеходов защищает обшивка из прочного поликарбоната. В переходе более 30 светодиодных светильников.

Для удобства маломобильных групп населения установлены подъемные платформы. Воспользоваться ими можно будет нажав на кнопку вызова диспетчера. Он удаленно активирует платформы и через видеокамеры проконтролирует их работу (сейчас оборудование находится в процессе монтажа, настройки и подключения к диспетчерской, который займет 2-3 недели).

Жителей микрорайона предупреждают, что со 2 января временный наземный переход ликвидируют.