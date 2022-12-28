Прокуратура добивается оборудования снегосвалки в Киржаче

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратурой Киржачского района проводится мониторинг организации уборки от снега и наледи. Снег должен складироваться на специальных площадках или вывозиться на снегоплавильные установки.

Однако в Киржаче места для складирования снега не определены, поэтому он не вывозится. При уборке территорий снег складируется вдоль дорог, на общественных пространствах. Это приводит к преграждению доступа к парковкам, торговым центрам, административным зданиям, поликлиникам, ухудшению видимости для водителей и пешеходов.

Подтаявший снег образует корки льда на проезжей части и тротуарах, увеличивая число аварий и травм. Скапливающиеся сугробы, содержащие вредные вещества с городских улиц, наносят вред окружающей среде.

По результатам проверки прокурором в отношении главы администрации города возбуждено дело об административном правонарушении, ему внесено соответствующее представление.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.