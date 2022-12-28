Прокуратура добивается оборудования снегосвалки в Киржаче

.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Прокуратурой Киржачского района проводится мониторинг организации уборки от снега и наледи. Снег должен складироваться на специальных площадках или вывозиться на снегоплавильные установки.
Однако в Киржаче места для складирования снега не определены, поэтому он не вывозится. При уборке территорий снег складируется вдоль дорог, на общественных пространствах. Это приводит к преграждению доступа к парковкам, торговым центрам, административным зданиям, поликлиникам, ухудшению видимости для водителей и пешеходов.
Подтаявший снег образует корки льда на проезжей части и тротуарах, увеличивая число аварий и травм. Скапливающиеся сугробы, содержащие вредные вещества с городских улиц, наносят вред окружающей среде.
По результатам проверки прокурором в отношении главы администрации города возбуждено дело об административном правонарушении, ему внесено соответствующее представление.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.