Владимирская область заняла 6 место в России по количеству вновь газифицируемых населённых пунктов

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Подведены итоги рейтинга регионов по газификации новых населённых пунктов. Кроме Владимирской области, занявшей 6-е место в этом рейтинге, в десятку лидеров вошли Калужская, Ленинградская, Тульская, Ростовская, Московская области, Дагестан, Ярославская и Ивановская области, Башкортостан.

Проведённая инвентаризация ранее газифицированных населённых пунктов нашего региона показала, что потенциал догазификации составляет более 28 тысяч домовладений. Общий объём необходимых средств для выполнения догазификации составляет порядка 3 миллиардов рублей.

Владимирская область также отмечена как регион с лучшей практикой в сфере единовременных выплат на догазификацию физическим лицам и газораспределяющим организациям. В этом году размер предоставляемой субсидии составлял до 70-90 тысяч рублей при подключении газа льготным категориям граждан и до 40 тысяч рублей – остальным собственникам, постоянно проживающим в регионе. Размер выплаты для льготных категорий граждан в 2023 году будет увеличен до 100 тысяч рублей.

В следующем году на субсидирование подключения к газу предусмотрено 100 миллионов рублей.