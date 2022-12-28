На дорогах Владимирской области устанавливают системы проекционной дорожной разметки

фото из телеграма областной администрации

На дорогах региона устанавливают системы проекционной дорожной разметки. Это современные светодиодные проекторы, которые проецируют дорожную разметку на всю ширину дороги. «Зебра» обеспечивает видимость на расстоянии примерно 150 метров в любое время суток и в любую погоду.

Специальные устройства появились уже в деревне Тургенево Меленковского района, селе Черкутино Собинского района, поселке Мелехово Ковровского района и селе Новоалександрово Суздальского района.

В 2023 году в регионе планируется установка еще 15 таких систем.