Во Владимире назвали имена лучших спортсменов и тренеров года

фото с сайта городской администрации

28 декабря в администрации Владимира прошла традиционная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам 2022 года.

По итогам 2022 года лучшими спортсменами признаны: чемпион мира по самбо Антон Коновалов, чемпион мира по рукопашному бою Ильгар Гусейнов, чемпион Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (спортивная гимнастика) Кирилл Прокопьев, чемпион Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (спортивная борьба) Артур Саргсян, чемпион России по спортивной борьбе Абуязид Манцигов, призер Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (бокс) Рамазан Дадаев, призер Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (спортивная гимнастика) Александр Карцев, призер Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (спортивная гимнастика) Алексей Ростов, призер Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (спортивная гимнастика) Владислав Новокшенов, и призер Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (спортивная гимнастика) Илья Кибартас.

Лучшими тренерами-2022 признаны: Сергей Федосеев, тренер муниципальной СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева, Надир Магомедов, тренер-преподаватель СШОР по спортивной борьбе, Алексей Овчинников, тренер муниципальной СШОР №7, Виктор Бысов, тренер муниципальной СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева, Юлия Захарова, тренер спортивно-адаптивной по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.