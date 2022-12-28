В Вязниках прокуратура требует пересилить людей из аварийного дома

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Вязниковская межрайонная прокуратура установила, что многоквартирный жилой № 9 по ул. Текстильная, микрорайона Нововязники признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения жильцов истёк. Однако администрацией Вязниковского района мер, направленных на расселение жильцов многоквартирного дома, не принято.

Проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья людей, создает реальную угрозу самопроизвольного разрушения дома и, как следствие, причинения вреда жизни и здоровью, подчеркивают в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокурором в Вязниковский городской суд направлено исковое заявление о расселении граждан из многоквартирного дома. Требования прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило.

Устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.