В Коврове врач оформила "липовый" больничный своей сестре

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Вынесен приговор в отношении врача Ковровской городской больницы № 2, обвиняемой в совершении служебного подлога.

Установлено, что в один из дней 2021 года врач, находясь на рабочем месте, оформила больничный свой сестре, после чего передала информацию в ЕИС "Соцстрах". При этом причины для временной нетрудоспособности у женщины отсутствовали. Тем самым женщину освободили от работы, и она получила выплату пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму 8 472 рубля.

В судебном заседании подсудимая вину не признала, пояснила, что сестра обратилась к ней с жалобами по видеозвонку через мессенджер. Ею был поставлен диагноз, назначено лечение и принято решение выдать больничный лист, который она оформила в форме электронного документа.

Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев. При назначении наказания суд учел наличие малолетних детей у виновной.