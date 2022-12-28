Житель Коврова получил условный срок за незаконное изготовление и сбыт оружия

фото регионального управления ФСБ

Областное УФСБ совместно с региональным УМВД выявило и пресекло противоправную деятельность жителя Коврова, причастного к незаконному изготовлению (переделке, сборке) огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также их сбыту.

В июле 2022 года по месту жительства мужчины, а также в принадлежащем ему гараже были обнаружены и изъяты из незаконного оборота: карабин калибра 7,62мм с признаками «кустарной» модернизации конструкции ствола и ствольной коробки, самостоятельно изготовленное ружье калибра 5,6мм, двуствольное гладкоствольное ружье, более 100 патронов различного калибра, емкость с порохом (более 350 грамм), ствол для пулемета Калашникова, иные основные части огнестрельного оружия, а также оборудование для модернизации средств поражения. Были возбуждены уголовные дела.

В декабре решением Ковровского городского суда обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев и денежным штрафом в размере 10 тысяч рублей.