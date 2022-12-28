На дорогах Владимирской области за сутки произошло 52 ДТП

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за минувшие сутки на дорогах региона случилось 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. К счастью, обошлось без погибших.

В общей сложности, в этих ДТП участвовала 91 машина.

В связи с начавшимся обильным снегопадом сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Пешеходам тоже следует быть внимательнее и использовать светоотражающие элементы.