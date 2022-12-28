На федеральных трассах Владимирской области обновили освещение

фото ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

По заказу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород в 2022 году на федеральных автодорогах Владимирской области были выполнены масштабные работы по обновлению элементов линий электроосвещения.

На трассе М-7 «Волга» освещение обновили в населенных пунктах Покров, Аннино и Петушки. На обходе Владимира новые светильники установили на транспортных развязках у Коняево, Байгуш, Пенкино, а также на мостах через Клязьму и Судогду. В следующем году освещение поменяют на развязках у Юрьевца и Мостостроя.

На Р-132 «Золотое кольцо» во Владимире светильники заменили в микрорайоне Юрьевец, у поста ДПС, на пересечении Московского шоссе с ул.Ленина и у поворота на Суздаль. Также новое фонари смонтировали в Боголюбово, на путепроводе в Лемешках, на мостах через Нерль и Клязьму (по направлению на Владимир).