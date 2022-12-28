Во Владимирской области 28 декабря коронавирус подтвердили у 29 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 декабря лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 2 случая в Ковровском, Вязниковском и Камешковском районах, по 1 заболевшему в Муромском, Петушинском, Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Собинском, Киржачском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178534 случая заболевания (49574 сл. в г. Владимире, 19280 сл. в Муромском, 21103 сл. в Ковровском, 6351 сл. в Петушинском, 8617 сл. в Кольчугинском, 10946 сл. в Александровском, 7225 сл. в Юрьев-Польском, 15860 сл. в Гусь-Хрустальном, 1736 сл. в Судогодском, 3576 сл. в Собинском, 1965 сл. в г. Радужный, 5818 сл. в Киржачском, 4079 сл. в Камешковском, 3290 сл. в Гороховецком, 4557 сл. в Меленковском, 6035 сл. в Вязниковском, 6207 сл. в Суздальском, 2315 сл. в Селивановском).