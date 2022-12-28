Во Владимирской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 105 процентов

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 18715 человек с признаками ОРВИ, среди них 8122 ребёнка. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 104,9%, в возрастных группах 3-6 лет – на 40,4%, 7-14 лет – на 42,4%, 15 лет и старше - на 229,0%.

Во Владимире зарегистрировано 6592 обращения в лечебные учреждения, среди них 3011 детей. Превышение эпидпорога по совокупному населению на 84,8%, в возрастных группах 3-6 лет – на 45%, 7-14 лет – на 34,6% и 15 лет и старше на 145,8%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском, Собинском районах, Владимире, Александровском и Муромском районах.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 732 исследования. Из положительных находок – 57 случаев гриппа A(H1N1), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: метапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы.

Нарастающим итогом в текущий эпидемический сезон обнаружено 154 положительных находки гриппа: 153 случая гриппа A(H1N1), 1 случай гриппа A(H3N2).