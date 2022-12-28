Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт28 декабря 2022 6:42

Игорь Родионов покинул владимирское "Торпедо"

Инициатива принадлежала футболисту
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

Стан владимирского "Торпедо" покинул полузащитник Игорь Родионов. Инициатива о прекращении действия трудового договора принадлежала самому футболисту.

Игорь Родионов -воспитанник курского футбола. Выступал в «Торпедо» (Владимир) в 2017 - 2019 и 2022 годах. Также выступал за «Ладу» (Тольятти), «Сатурн» (Раменское), «Родину» (Москва).

Первый гол за владимирское «Торпедо» Игорь забил 21 апреля 2018 года в матче «Коломна» (Коломна) - «Торпедо» (Владимир) - 1:2.

Всего в первенствах России в составе «Торпедо» провёл 60 игр, забил 2 гола.