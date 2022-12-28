В новогодние праздники посетить суздальский Кремль можно будет бесплатно

фото ВСМЗ

На территории суздальского Кремля установили 18-метровую елку, украшенную игрушками и гирляндами. Такой подарок сделал Сбербанк.

- Вход на территорию Кремля для жителей Суздаля и Суздальского района – бесплатный, поэтому они часто прогуливаются здесь семьями, это место вызывает особый интерес и у туристов. Елка создает волшебную атмосферу праздника, радует гостей и всех нас. Думаю, что желающих сфотографироваться на фоне этой красавицы в этом году будет очень много, - говорит Мария Волкова, заведующая МК «Кремль».

В этом году впервые по решению руководства Владимиро-Суздальского музея-заповедника со 2 по 8 января посетить территорию Кремля бесплатно и увидеть яркий символ новогодних торжеств смогут не только местные жители, но и гости из других городов. В эти дни установлен свободный вход для всех посетителей.

График работы: 31 декабря – с 10 до 17 часов, 1 января – выходной; 2 - 7 января – с 10 до 20 часов. 8 января - с 10 до 19 часов.