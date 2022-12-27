Во Владимире начнут выращивать тюльпаны 15 разных сортов

Фото: администрация Владимирской области

Как рассказал директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов, 26 декабря в «Тепличный» привезли 1 миллион луковиц голландских тюльпанов 15 разных сортов и расцветок.

Планируется, что теперь комибанат начнет выращивать на своей базе цветы этого вида, чего раньше никогда не делал. Если все получится, первые владимирские тюльпаны можно будет увидеть уже в середине февраля, а к 8 марта их можно будет приобрести.

В комбинате под выращивание этих цветов выделили 1 гектар в одной из теплиц.