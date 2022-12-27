В Коврове мужчина сжег провода и устроил задымление в жилом доме

Фото: Ковровский ПСГ ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Ковровский пожарно-спасательный гарнизон регионального ГУ МЧС России, 27 декабря в 10.45 диспетчерам поступила информация о том, что из окна пятого этажа дома №57\1 по улице Островского валит черный дым.

К дому тут же выехали пожарные расчеты. Уже на месте ЧП в ходе разведки выяснилось, что ничего страшного не случилось — один из жильцов решил на кухне обжечь медные провода, которые залил водой и выбросил в окно после того, как все помещение оказалось в дыму.

Никто из людей не пострадал, а сам местный житель так и не смог внятно объяснить, зачем ему понадобилось обжигать провода на кухне жилого дома.