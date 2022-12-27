Во Владимирской области РЭО ГИБДД трижды выйдет на работу в праздники

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в грядущие новогодние праздники регистрационно-эксплуатационные подразделения ГИБДД откроются трижды.

Так, РЭО отработают 31 декабря 2022 года, а затем 4 и 5 января 2023 года, причем рабочий день будет полный с перерывом на обед.

Подробнее о графике работы конкретных подразделений в полиции региона рекомендуют ознакомиться на портале госуслуг. Единственный важный нюанс — принимать в праздничные дни будут только тех, кто запишется через «госуслуги», либо записавшихся предварительно.