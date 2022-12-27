Стоимость проезда во владимирских автобусах не поднимут до января 2023 года

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Департамент цен и тарифов Владимирской области отложил принятие решения по стоимости проезда в автобусах и троллейбусах города Владимира. На заседании от 27 декабря чиновники сообщили, что администрация областного центра попросила дать отсрочку по данному решению для проработки дополнительных расчетов по теме.

Скорее всего, данная просьба возникла в связи с тем, что после нового года могут вырасти цены на большинство товаров. А это может повлечь рост затрат перевозчиков. В связи с этим экономически обоснованный тариф может стать выше ранее установленного.

Впрочем, в ноябре директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова на своей пресс-конференции утверждала, что выше, чем на два рубля стоимость проезда в городском общественном транспорте не поднимут.