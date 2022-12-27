В Кольчугино с хозяина собаки взыскали 50 тысяч рублей за укушенного ребенка

Собака породы акита-ину Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Кольчугинский городской суд в ходе рассмотрения искового заявления, поданного местным жителем в пользу своей несовершеннолетней дочери, установил, что инцидент произошел в августе текущего года.

В тот день владелец собаки породы акита-ину выгуливал своего питомца без поводка и намордника, и на время оставил его без присмотра. За это время японский пес умудрился укусить девочку, что причинило вред ее здоровью. К счастью, собака эта не бойцовская, так что укус оказался не сильным, однако папа ребенка обратился в суд за моральной компенсацией.

Самого владельца акиты-ину оштрафовали на 3000 рублей за нарушение правил содержания домашнего животного. Определяя размер компенсации суд учел, что в результате девочка сильно испугалась и не только испытала боль и вынуждена была лечиться, но и получила страх перед крупными собаками.

С учетом всех обстоятельств с владельца собаки было взыскано 50 тысяч рублей в компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило.