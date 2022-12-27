Водителю самосвала, сбившему рабочего при строительстве трассы М-12, дали условный срок

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Жителя Нижегородской области признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. ЧП произошло при строительстве трассы М-12 в Собинском районе.

Как установили следствие и суд, 10 сентября на строящемся отрезке платной трассы М-12 в 400 метрах от дороги «Колокша - Одерихино» большегруз сдавал назад. Его водитель не убедился в безопасности маневра, не привлек никого из сотрудников для контроля движения самосвала и наехал на дорожного рабочего. Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водитель самосвала вину признал полностью. По его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Как сообщает Собинский городской суд, при наличии совокупности смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств водитель получил 1 год 4 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.