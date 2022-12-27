В ДТП в Подмосковье погиб экс-глава Александрова Геннадий Симин

фото из архива КП

Телеграм-канал "112" сообщает о том, что утром 27 декабря в Одинцовском районе на Можайском шоссе произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля. В одной из машин находился бывший мэр города Александрова Геннадий Симин. Он погиб на месте происшествия.

Имя Симина известно в связи с громким уголовным делом. Его арестовали в 2010 году за мошенничество с земельными участками и присвоении квартир. По «квартирному» делу вместе с ним проходил руководитель юротдела администрации Александрова Чижов. Он получил 4 года, причем «квартирная» часть дела на суде развалилась — в этой части и его и Чижова оправдали. Так как экс-мэр отсидел в СИЗО 3 года, то фактически в 2014 году ему оставалось провести за решеткой лишь год.