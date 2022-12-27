17-летнего подростка из Гусь-Хрустального отправили в колонию за разбойное нападение на пенсионерку

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным в разбойном нападении, совершенном по предварительному сговору .

Следствием установлено, что в марте 2020 года осужденный и его несовершеннолетний приятель, по инициативе последнего решили украсть деньги, принадлежащие пенсионерке. Приятели договорились, что если их преступные действия станут очевидными для пожилой женщины, они нападут на нее.

После этого подростки проследовали к дому пенсионерки, повредили при помощи принесенного с собой металлического прута запорное устройство входной двери и незаконно проникли в дом. От шума пожилая женщина проснулась, тогда находящиеся в доме напали на нее, нанося множественные удары по голове и телу металлическим прутом. В частности, осужденный нанес потерпевшей не менее пяти ударов, описывает областная прокуратура.

Затем его приятель, взяв металлический прут, нанес им женщине не менее 6 ударов по голове, из-за чего появилась открытая черепно-мозговая травма, от которой она скончалась. Нападавшие осмотрели помещение дома, мебель и, не обнаружив денег потерпевшей, покинули дом.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в воспитательной колонии.