Прокуратура Владимирской области проведет проверки во всех больницах региона после звонка на прямую линию губернатора

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Прокуратура провела проверку по обращению на "прямую линию" губернатора работницы Кольчугинской ЦРБ, которая пожаловалась, что получает оклад в 3 тысячи рублей.

Установлено, что женщина с 2020 года трудоустроена в больницу на должность уборщика, а также по совместительству на полставки санитаркой в акушерском отделении. Однако в ноябре текущего года зарплата по должности санитарки ей практически не выплачена: за месяц заявительница получила лишь 54 рубля 15 копеек.

Кроме того, по условиям трудового договора размер оклада санитарки является наименьшим по сравнению с иными сотрудницами, трудоустроенными на аналогичных должностях, в нем не предусмотрены конкретные размеры выплат компенсационного характера, сообщает областная прокуратура.

В ходе проверки выявлены подобные нарушения при начислении выплат другим работникам. 3 санитаркам на протяжении двух последних месяцев недоплачивалась заработная плата.

Главному врачу Кольчугинской районной больницы внесено представление с требованием о незамедлительной выплате заработной платы работкам в полном объеме.

Кроме того, главный врач учреждения вызван в прокуратуру для возбуждения дел об административных правонарушениях по статье "неполная выплата заработной платы и ненадлежащее оформление трудовых договоров". За совершение нарушений грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Прокуратура проведет проверки во всех больницах региона.