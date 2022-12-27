Житель Мурома украл велосипед и поехал на нем домой

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Мурома. Он обвиняется в краже.

Установлено, что осенью текущего года обвиняемый приехал в гости к родственникам в Гусь-Хрустальный район. Проходя по одной из улиц, мужчина обратил внимание на оставленный у входа в магазин велосипед, на багажнике которого заметил шуруповерт. На похищенном двухколесном транспортном средстве он направился на железнодорожную станцию, чтобы уехать домой. Мужчина опоздал на электричку, после чего решил ехать в Муром на чужом велосипеде. Обнаружив пропажу, потерпевший сразу обратился в полицию, сообщают в областном УМВД.

По полученным приметам полицейские настигли муромлянина по пути домой на том самом велосипеде. Заметив патрульный автомобиль, велосипедист ускорился, однако далеко уехать не удалось. Он был задержан. Свою вину местный житель признал. Велосипед и шуруповерт возвращены владельцу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд .