Владимирская область вошла в десятку лучших регионов по числу учреждений, подключенных к "Пушкинской карте"

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«Сфера культуры завершает уходящий год с большими успехами. Владимирская область вошла в Топ-10 в России по количеству учреждений, подключенных к «Пушкинской карте», и занимает третье место по плану продаж билетов в рамках этого федерального проекта. Регион также занимает 2 место в ЦФО по количеству созданных модельных библиотек», – сообщил вице-губернатор Владимир Куимов.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» состоялись популярные фестивали «Музыкальная экспедиция», «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале», фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо», крупнейший российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест».

Среди творческих планов на новый период – открытие школы креативных индустрий в Гусь-Хрустальном, оснащение 10 детских школ искусств музыкальными инструментами, создание новых проектов в рамках празднования 1000-летия Суздаля. Весь 2023 год будет ознаменован подготовкой к этому масштабному событию.