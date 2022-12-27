В Гусь-Хрустальном задержаны организаторы подпольных азартных игр

. Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, по факту организации и проведения незаконных азартных игр с использованием программного оборудования было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с сентября 2019 по февраль 2021 года пятеро жителей Гусь-Хрустального организовали теневой игорный бизнес, предоставляя услуги всем желающим. При этом они также принимали ставки.

В ходе оперативных мероприятий из игорного клуба было изъято 25 персональных компьютеров. Сами обвиняемые вину признали лишь частично, у одного из них арестовали имущество на 170 тысяч рублей.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.