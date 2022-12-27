Во Владимире за неделю вывезено более 139 тысяч кубометров снега

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в общей сложности за прошедшую неделю с улиц, дворов и общественных пространств областного центра вывезено более 139 тысяч кубометров снега, из которых 29 тысяч собрали во дворах, а 40 тысяч вывезли организации с закрепленных территорий.

В то же время, Центр управления городскими дорогами вывез боле 70 тысяч кубометров снежной массы, и только за воскресенье его самосвалы совершили 220 рейсов.

В общей сложности на подсыпку городских тротуаров и улиц за неделю было израсходовано 110 кубометров песко-соляной смеси и 1,6 тонн бионорда.