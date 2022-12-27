В Кольчугино ликвидирован пожар в многоквартирном жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.58 диспетчерам Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании, случившемся в доме №12 по улице Школьная поселка Белая Речка.

На место выехали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

Пожар происходил в одной из квартир, его быстро локализовали и ликвидировали на площади 2 квадратных метра. В результате пострадала часть внутренней отделки квартиры, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.