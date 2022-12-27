Во Владимирской области 27 декабря коронавирус подтвержден у 32 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 3 - в Муромском и Кольчугинском районах, по 2 - в Александровском, Вязниковском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Камешковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178505 случаев заболевания (49564 сл. в г. Владимире, 19279 сл. в Муромском, 21101 сл. в Ковровском, 6350 сл. в Петушинском, 8617 сл. в Кольчугинском, 10945 сл. в Александровском, 7224 сл. в Юрьев-Польском, 15855 сл. в Гусь-Хрустальном, 1735 сл. в Судогодском, 3575 сл. в Собинском, 1964 сл. в г. Радужный, 5817 сл. в Киржачском, 4077 сл. в Камешковском, 3290 сл. в Гороховецком, 4557 сл. в Меленковском, 6033 сл. в Вязниковском, 6207 сл. в Суздальском, 2315 сл. в Селивановском).