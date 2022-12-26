Во Владимире суд запретил работу в здании частной клиники

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В арбитражный суд Владимирской области 14 декабря обратилась мэрия Владимира. Они обратились с повторным иском к Диагностическому центру «Клиника медицинских экспертиз», что находится в доме №71 «г» (литер А1) по улице Большая Нижегородская.

Дело в том, что еще в 2014 году суд постановил снести здание клиники по иску горадминистрации, так как оно было построено с существенными отклонениями от проекта, с самовольно возведенным цокольным этажом и самовольно увеличенной общей площадью застройки, выходящей за пределы отведенного участка.

Арбитражный суд Владимирской области запретил медорганизации совершать любые действия, направленные на эксплуатацию здания на улице Большая Нижегородская, 71 «г» (литер А1). Решение в законную силу не вступило.