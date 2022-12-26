Волонтеры "Валенты" не собираются отдавать животных в другие приюты

фото из группы "Волонтеры приюта Валента" ВКонтакте

Волонтеров приюта "Валента" очень взволновали последние новости о том, что животных хотят расселить по другим приютам. Они против такой идеи.

- Мы не рассматриваем передачу животных в другие приюты, отлов, лес и остальные, не менее «прекрасные», варианты. На эту минуту мы знаем только один приют, который сотрудничает с городом и теоретически сможет принять 160 собак. Животных мы туда не передадим. "Валента" — один из лучших приютов Владимира, и передать животных в другие приюты — ухудшить их жизнь. Лучше чем у нас, может быть только дома. И поэтому на вопрос «согласны ли мы отдать животных», ответ «Да, конечно же мы отдаём животных. Домой»! Ситуация, действительно, непростая. Если вы думали о собаке или кошке, если хочется рядом пушистого дружочка — будем рады приезду и знакомству, - написали на страничке ВКонтакте волонтеры.

Любой желающий может приехать познакомиться, предварительно позвонив по телефону: +7(904) 959-68-69 Ирина.

Перед Новым годом приют будет работать с 9 до 17 часов. 31 декабря до 13 часов. 1 января - выходной.