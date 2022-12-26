Владимир Киселев прокомментировал смерть депутата Павла Антова

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Председатель областного Заксобрания Владимир Киселев у себя в телеграм-канале прокомментировал смерть депутата ЗС Павла Антова.

"Трагедия, о которой стало известно вчера вечером, буквально потрясла каждого из нас... Не мог поверить: буквально на днях мы поздравляли его с юбилеем... Павел Генрихович был человеком удивительной энергии и широты интересов. Талантливый и успешный предприниматель, он всегда стремился быть полезным людям. Многие совсем далекие и от бизнеса, и от политики жители нашей области знают Павла Генриховича как одного из самых активных меценатов... Принципиальный, основательный, бескомпромиссный, он пользовался заслуженным уважением и депутатов, и всех сотрудников аппарата Заксобрания...", написал спикер ЗС.

Напомним, что о смерти Павла Антова стало известно 25 декабря. Он отдыхал в Индии. И его тело нашли рядом с отелем. Местная полиция предполагает, что причиной смерти стало самоубийство.