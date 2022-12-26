Во Владимире осуждены организаторы подпольных азартных игр

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор четырем подельникам, которые обвинялись в организации незаконных азартных игр.

Суд установил, что четверо владимирцев подобрали и обучили операторов, которые ничего не подозревали о существовании преступной группы, и с июля 2018 по 28 августа 2019 года, а также с 15 марта 2020 по 30 июня 2020 года проводили в одном из помещений нелегальные игры при помощи игрового оборудования и интернета.

В итоге двое из них отправились в колонию общего режима на 2 года 9 месяцев и 2 года 8 месяцев со штрафами в 400 и 200 тысяч рублей соответственно.

Двое других были приговорены к 2 годам 4 месяцам и, соответственно, к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и к штрафу по 100 тысяч рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.